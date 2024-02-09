Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İletişim Başkanlığı'ndan zam iddialarına yanıt

        İletişim Başkanlığı'ndan zam iddialarına yanıt

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Elektrik ve doğal gazda seçimden sonra yüzde 150- 200 arası zam bekleyebiliriz" dedi iddiasının doğru olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 01:35 Güncelleme: 09.02.2024 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İletişim Başkanlığı'ndan zam iddialarına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuş ve basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştır. Karahan'ın açıklamalarında, iddia edildiği gibi bir ifade kullanmadığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

        "ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA BİR DÜZENLEME YAPILMASI BEKLENİYOR"

        Yapılan açıklamanın devamında ise Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın seçim sonrası enerji fiyatlarında yaşanabilecek zamların enflasyona etkisine ilişkin soruya verdiği cevap paylaşıldı.

        Karahan, sorulan soru üzerine, "Biz enflasyon tahminlerimizi yaparken birçok kalemde yaşanabilecek zamları bu yönetilen, yönlendirilen ürünlerdeki zamlar için bir projeksiyonda bulunuyoruz. Burada tabii öne çıkan faktör enerji fiyatları olacak elektrik ve doğal gazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede biz, patikamızı oluştururken OVP'yi kullandık. OVP, bu sene oldukça bağlayıcı bir program. Hükümetin her kanalında sahiplenilen bir program. Orada yapılan belli varsayımlar var. Biz, onların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve tahminlerimizi yaparken de bu fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını öngördük ve bunları tahminlerimize yansıttık" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Muleka ipten aldı!
        Muleka ipten aldı!
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi