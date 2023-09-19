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        Haberler Yaşam İlginç bir perspektif sayesinde bambaşka bir hale gelen 15 fotoğraf

        İlginç bir perspektif sayesinde bambaşka bir hale gelen 15 fotoğraf

        Fotoğraflar, anlık bir durumun sonsuza kadar bir kare ile ölümsüzleştirilmesidir. Ancak tıpkı hayat gibi fotoğraflarda da perspektif değiştirmek, yeni bir gerçeklik ile tanışmamızı sağlayabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:31
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        1

        "Büyük köpek."

        2

        "Kurt adam mı?"

        3

        "Köpek kapının arkasından bakıyor."

        4

        "Mega kedi."

        5

        "Uçan SUV?"

        6

        "Sahildeki dev."

        7

        "Havaya uçan köpeğim."

        8

        "Şeffaf bir tabak değil!"

        9

        "Dev bir kar köpeğine binmek."

        10

        "Aslında bir kolu eksik değil."

        11

        "Kedinin bittiği ve battaniyenin başladığı yer..."

        12

        "Hangi bacak nereye gidiyor?"

        13

        "Bu adam neredeyse 30 dakikadır hareketsiz bana bakıyor…"

        14

        "Bunun bir kukla olduğunu sanıyordum."

        15

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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