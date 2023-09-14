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        Haberler Yaşam İlginç bir sürprizle karşılaşan 15 kişi

        İlginç bir sürprizle karşılaşan 15 kişi

        Hayat bazen insanlara rutinden çıkmaları için küçük sürprizler yapar. Bu beklenmedik durumlar aslında hayatın her anında mucizelerin olabileceğini anlatan basit ama etkili bir hatırlatıcıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:27
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        1

        "Izgaraya benzeyen bu rögar kapağı."

        2

        "Antika mağazasında görülen 1880'lerden kalma Penny Farthing bisikleti."

        3

        "Bu hastanedeki tüm termostatlarda yalnızca + ve - şeklinde basit bir çark bulunur. Sayı veya sıcaklık yok."

        4

        "Büyük Şili Hanı."

        5

        "Ölen komşularımın hiyerogliflerle dolu gizemli defterleri."

        6

        "İtalya'daki Fanta'da boya veya yapay tat yoktur."

        7

        "Bahçemde ölü çiçek kabukları. Kafatasları veya veba maskeleri gibi görünüyorlar."

        8

        "Cildim yarı saydam."

        9

        "Kız arkadaşımın dolabında bulduğumuz eski oyun hamuru."

        10

        "Karpuzum, onu yetiştiren kişinin fotoğrafı ve e-posta adresiyle birlikte geldi."

        11

        "Bu bulutların gökyüzünde bir yol oluşturma şekli."

        12

        "Sanki tasarlanmış gibi gözüküyor."

        13

        "Bu McDonalds tabelasının yalnızca bir kemeri var."

        14

        "Domatesteki bu iz Eyfel Kulesi'ne benziyor."

        15

        "Dün Kaliforniya'daki gün batımı."

        Kaynak: Reddit

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