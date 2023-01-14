İlgisiz kalan çocuklar hırçınlaşıyor

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İHA

Son zamanlarda 0-6 yaş arası çocuklar, ebeveynleri sosyalleşmek için cep telefonlarına sarılınca ilgisiz kaldı. Araştırmalara göre çocukların evde hırçınlaşması ve yaramazlık yapmasının sebebi ilgisiz ve sevgisiz kaldığından kaynaklandığı değerlendirildi. Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, ailelerin kayıtsızlığı çocukları kendilerinden uzaklaşmaya ön ayak olduğunu ifade etti.

Bazen ebeveynlerin sosyal medyada ve telefonda çok vakit geçirdiğini, çocuklarına karşı pasif, ilgisiz, kayıtsız alabildiğini aktaran Seçkin, o ebeveynler için çocuğun varlığı ve yokluğu çok belli olmayabildiğini dile getirdi.

ÇOCUK İLERLEYEN YILLARDA EVDE BULAMADIĞI İLGİYİ DIŞARDA ARIYOR

Ailelerin özellikle boş bulundukları ve sosyalleşebilecekleri anı çocuklarına ayırmak yerine telefona ve sosyal medyaya ayırdığını belirten Seçkin, "Çocuk anne ve babayı rahatsız etmediği sürece herhangi bir problemi olduğu fark edilmiyor, burada aileler hoşgörü ve boş vermişliği karıştırabiliyorlar. Bazı aileler çocuklara vakit geçirdiğinde ve ilgi, sevgi gösterdiklerinde şımarabileceğini düşünüyorlar" dedi.

Psikolog Seçkin, "Anne ve babayı otorite figürü olarak benimsemeyebilir diye kendilerini örnek göstererek ailelerinden kendileri de ilgi görmediklerini söylüyorlar. Bilimsel herhangi bir gerçekliği olmayan düşüncelerle kayıtsız kalıp çocuklarına ilgi ve sevgi göstermekten kaçınabiliyorlar. Çocukların ilgi, sevgi ve şefkate ihtiyacı olduğunu ebeveynler fark etmeli. Çünkü çocuklar bunları görmedikleri takdirde, ilgi çekici davranışlar göstermeye başlıyorlar. Bunlara hırçınlık, yaramazlık başta geliyor. Daha ilerki yıllarda kendi evinde bulamadığı ilgi ve sevgiyi dışarda arayabiliyor” ifadelerinde bulundu.