İlham'ın çıkardığı ilk single Toza Sor kısa sürede müzikseverlerin dikkatini çekti. İlham, Toza Sor şarkısı ile ABD'li yazar John Fante'nin aynı isimli kitabından esinlendiğini söylüyor. Bülent Ortaçgil'den şarkı yazımı dersi alan İlham, aynı zamanda şarkı da yazıyor. İlham'ın hayatından detaylar haberimizde.

İLHAM KİMDİR?

İlham Karabulut, 24 Aralık 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe lise yıllarında gitar çalıp şarkı söyleyerek başladı. Üniversite yıllarında farklı mekanlarda sahne aldı. Aynı yıllarda şarkı sözleri yazmaya başlayan İlham ilk beste çalışmalarını yaptı. Sonraki yıllarda farklı tarzlardaki sanatçılara gitarist ve vokalist olarak eşlik eden İlham, İstanbul ve başka şehirlerde sahne almaya devam etti.

Solo ve akustik performanslara ağırlık vermeye başladığında hikaye anlatıcılığı ve şarkı yazımı üzerine okumalar ve çalışmalar yaptı. 2014 yılında Bülent Ortaçgil’in Şarkı Yazımı derslerine katıldı.

Ozanlık geleneğinin içinde, Anadolu hikaye ve ezgileriyle büyüdüğü yıllarda Victor Jara’dan Leonard Cohen’e, Fikret Kızılok’tan Eric Clapton’a kadar farklı tınıları keşfetti. Bu ona aynı duygulara dokunan farklı bakış açıları kazandırdı.

'TOZA SOR İLK HİKAYE'

İlham, Toza Sor'un esin kaynağının İtalyan asıllı ABD'li yazar John Fante'nin aynı adlı romanı olduğunu belirterek "Toza Sor, içinden çıkılmaz hallerin ve kaybetmenin anlatısı niteliğinde bir şarkı. Uzun zaman yazdığım şarkıların ve sözlerin olgunlaşmasını bekledim. Toza Sor bu bekleyişin ilk hikayesi oldu. Yani Toza Sor çok sayıda çalışmamdan biri. Yakında başka şarkılarım da dinleyiciyle buluşacak" diyor.

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