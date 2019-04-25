İlhan Keskinsoy kimdir? CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy neden öldürüldü? Sorusu merak konusu oldu. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde CHP'li İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, Oğuzeli ilçesi Barak caddesi üzerinde kendisine ait alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğradı.

İLHAN KESKİNSOY NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde CHP'li İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keskinsoy, iş yerinde İ.K. isimli şahıs ile ticari alacak yüzünden tartıştı.

Oğuzeli ilçesi Barak caddesi üzerinde kendisine ait alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Keskinsoy, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı Oğuzeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısının eski devraldığı iş yeri sahibi olduğu ve alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Sanık olaydan sonra kaçarak izini kaybettirdi. Öldürülen CHP ilçe başkanını cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

İLHAN KESKİNSOY KİMDİR?

CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olan İlhan Keskinsoy Gaziantep doğumludur. Evlidir.