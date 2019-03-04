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İlhan Omar'dan 11 Eylül saldırılarıyla onu ilişkilendiren 'Müslüman karşıtı' afişe kınama

Cumhuriyetçilerin Batı Virginia Eyalet Meclisi binasındaki bir etkinliğinde, ABD'nin ilk Müslüman kadın kongre üyelerinden İlhan Omar'ı 11 Eylül saldırılarıyla ilişkilendiren bir afiş yer aldı. Omar "Beni teröristlere benzeten bu Müslüman karşıtı afişten sonra aldığım tehditlere şaşırmamalı" derken, Cumhuriyetçiler suçlamaları reddetti.

Giriş: 04.03.2019 - 10:45 | Güncelleme:
- Getty Images
Omar, Kasım ayındaki ara seçimleri kazanarak Kongre'ye giren ilk iki Müslüman kadından biri olarak tarihe geçmişti.

ABD'nin ilk Müslüman kadın kongre üyelerinden İlhan Omar, Batı Virginia Eyalet Meclisi binasındaki Cumhuriyetçilerin standında onu 11 Eylül saldırılarıyla ilişkilendiren bir afişin yer almasını kınadı.

Omar, "Beni teröristlere benzeten bu Müslüman karşıtı afiş, bana yönelik saldırıları da cesaretlendiriyor" dedi.

Afişte New York'taki ikiz kulelere saldırının ardından çekilen bir fotoğraf ile Oman'ın fotoğrafı yan yana.

Afişte ayrıca, "'Asla unutma' demiştin. Ben unuttuğunun kanıtıyım" ifadesi yer aldı.

https://twitter.com/pushkinforhouse/status/1101532563020148737/photo/1

"Tehditlere hedef olmama şaşırmamalı"

Batı Virginialı Cumhuriyetçiler ise nefret suçlarını desteklemediklerini ve afişin kaldırılması için talepte bulunduklarını açıkladı.

Sosyal medyada yayılan afiş, Müslüman karşıtlığı eleştirilerine neden oldu.

"Bu afiş neden tehditlere hedef olduğumu gösteriyor" diyen Omar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evimin oradaki benzin istasyonlarındaki 'İlhan Omar'ı öldürün' yazılarına ve bir teröristin 'kara listesinde' olmama şaşırmamak lazım. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Cumhuriyetçilerin beni teröriste benzeten Müslüman karşıtı afişine bakın."

Omar'ın 'kara liste' benzetmesi, akıllara "Beyaz Milliyetçi" eski subay Christopher Paul Hasson'ı getirdi.

Hasson, aralarında Omar'ın da olduğu bir grup Demokrat isme saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı.

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