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İlhan Palut: 1-1'den sonra 3 puana biz yakındık

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, beraberliği yakaladıktan sonra maçı kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu söyledi.

İlhan Palut: 1-1'den sonra 3 puana biz yakındık

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Konya'da bugün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının şehit olan pilotuna Allah'tan rahmet diledi.

Her iki takımın da maça büyük bir üzüntüyle başladığının altını çizen Palut, şunları kaydetti:

"Ligde üst üste müsabakalar oynadığımız bir periyottayız. Üç gün önce hem Ankaragücü takımı hem de biz maçlarımızı oynamıştık. Bugün hemen yeni bir karşılaşmaya daha çıktık. Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman, tempo anlamında istediğimiz tempoyu yakalayamadık. Ofansif manada üretken olamadık. İlk yarının son anlarında rakibin yakaladığı bir pozisyon dışında başka pozisyon vermedik. İkinci yarı daha istekli daha çok topa sahip olan bir Konyaspor olarak sahadaydık. Set hücumlarıyla pozisyonlar ararken, bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Daha sonra takımım maçı çevirmek adına bir reaksiyon gösterdi. Direkten dönen toplarımız, kaleyi yokladığımız anlar ve bir de gol bulduğumuz ataklarımız oldu. 1-1'den sonra maçı kazanmaya yakın taraf Konyaspor'du. Çok yoğun maç temposu içerisinde bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık. Elbette kendi sahamızda galibiyet arzu ederdik."

Palut, bugünden itibaren hafta sonu deplasmanda oynayacakları Demir Gurup Sivasspor maçına hazırlanarak orada iyi bir mücadele sergilemek istediklerini sözlerine ekledi.

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