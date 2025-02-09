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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İlhan Palut açıkladı: Amir Hadziahmetovic, yarın Beşiktaş'a dönüyor! - Beşiktaş Haberleri

        İlhan Palut açıkladı: Amir Hadziahmetovic, yarın Beşiktaş'a dönüyor!

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-2 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, bir aksilik olmadığı takdirde Abdülkadir Ömür'ün takıma katılacağını ve Amir Hadziahmetovic'in de Beşiktaş'a döneceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:31
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        "Hadziahmetovic, Beşiktaş'a dönüyor!"
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        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kasımpaşa takımı çok atıp en gol çok yiyen 5. takımıydı. Biz de gol yeme konusunda istediğimiz sağlamlıkta değildik, 7. sıradaydık. Gollü bir maç vadediyordu. Amacımız rakibin bu zaafını kullanıp goller bulabilmek ama savunmada onların efektif oyuncularına izin vermemekti. İlk yarıda genel manada hiç pozisyon vermedik. İlk yarı iyi organize olamadık. İkinci yarıya çok iyi başladık. 2-2’yi arayan takımdık. Kasımpaşa ilk geldiği anda 3’ü buldu. Duran toptan da olsa 3-2’yi bulduk. Beraberliği yakalayabilirdik. Yine kötü goller yediğimiz bir maçın sonucunda istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. İyi gitmiyoruz, toparlamamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bunları çok söylediğimin de farkındayım. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz" diye konuştu.

        HADZIAHMETOVIC, BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR

        Beşiktaş Kulübü, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'i, geri çağırma maddesini kullanarak tekrar kadrosuna katıyor.

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş'a dönecek" dedi.

        "ABDÜLKADİR ÖMÜR ARAMIZA KATILACAK"

        Abdülkadir Ömür’ün transferi ve kiralık olarak kadroda bulunan Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a dönme ihtimali üzerine de konuşan, "Bir aksilik olmazsa Abdülkadir Ömür aramıza katılacak. Bir sürpriz olmazsa da Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş’a dönecek" dedi.

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