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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İlhan Palut ateş püskürdü: "Bu asla kabul edilemez!" - Fenerbahçe Haberleri

        İlhan Palut ateş püskürdü: "Bu asla kabul edilemez!"

        İlhan Palut, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ardından takımının performansını eleştirerek, "Maç 53 dakika başa baş geçti, ancak 10 dakikada 4 gol yedik ve bu kabul edilemez" dedi. Palut, Fenerbahçe'nin ciddiyetine dikkat çekip, "Biz de bu şekilde oynamalıydık; büyük bir ders aldık ve toparlanacağız" diye ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 00:52 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:52
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        "Bu asla kabul edilemez!"
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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

        "Jose Mourinho maç öncesi 'ligin en iyi takımı Çaykur Rizespor' dedi. Bu Rizespor, neden farklı kaybetti?" sorusunu yanıtlayan Palut, "53 dakika maç başa baş oynandı. İkinci gole kadar da öyleydi. Maç böyle bir skorun maçı değildi. 10 dakikada 4 gol yedik maalesef. Bu anlaşılamaz ve kabul edilemez." dedi.

        Açıklamalarına devam eden İlhan Palut, "Ayakların yere basması lazım. Fenerbahçe takımı ısınmaya çıkarken inanılmaz ciddiydi. Bizim de o şekilde oynamamız gerekiyordu. Bütün kırılma anları aleyhimize işledi. Bu şekilde kırılmamalıyız. Büyük bir ders aldık. Biz iyi yoldayız. Toparlanacağız ve en kısa zamanda bu sonucu unutturacak galibiyetler alacağız." diye konuştu.

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