İlhan Palut: Çok kötü futbol akşamını çok kötü skorla tamamladık

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup oldu.

"TRABZONSPOR BİZDEN DAHA İYİ HAZIRLANMIŞ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor'un maça konsantre bir şekilde çıktığını ve fiziksel olarak birçok pozisyonda üstünlük sağladığını belirterek, "Trabzonspor bu maça konsantre bir şekilde çıktı. Bunun yanında fiziksel manada bir çok pozisyonda bize üstünlük sağladılar. Trabzonspor takımı, teknik heyeti bizden çok daha iyi bir şekilde hazırlamışlar. Ben takımımı yeteri kadar hazırlayamadım. Oyuncularımız bu maça yeteri kadar konsantre olamamışlar. Bu sahada görüne bir durumdu" dedi.