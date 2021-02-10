İlhan Palut: En iyisini yapmaya çalışacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigKonyaspor
ABONE OL

İlhan Palut: En iyisini yapmaya çalışacağız

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, Türkiye Kupası'nı kazanmış bir camiada görev yaptığının bilincinde olduğunu, ekip olarak en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

İlhan Palut: En iyisini yapmaya çalışacağız

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Beşiktaş'la yapılacak maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdüren Konyaspor'da teknik direktör Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un yıllardır Süper Lig'de istikrarı olan ve geçmişte önemli başarılar elde etmiş bir takım olduğunu ifade eden Palut, "Süper Lig'deki takımlarla ilgili analizler konusunda bilgi sahibiyim. Konyaspor takımı kabul edilebilir bir başlangıç yapsa da son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi." dedi.

Yeşil-beyazlı ekibe gelmeden önce dört takımdan resmi teklif aldığını aktaran Palut, Konyaspor'dan gelen teklifin kendisini daha fazla heyecanlandırdığını, İsmail Kartal'ın çalışmalarının üzerine koyarak, takımın motivasyonunu arttırarak, başarıyı hedeflediklerini dile getirdi.

Takımla ilgili biraz bilgi sahibi olduğunu belirten Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız ama geldikten hemen sonra yarın Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız." diye konuştu.

Konyaspor'un ligde kritik bir konumda olduğuna ve kupada da ilerlediğine dikkati çeken Palut, şunları kaydetti:

"Konyaspor, kupa kazanma hazzını yaşamış bir camia. Biz de nerede olduğumuzu bilerek en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyisi tabii ki turlar geçmek ve final oynamak. Yarın bu amaçla sahaya çıkacağız. Beşiktaş güçlü bir takım. Üç gün önce takımımız ligde onlarla bir maç yaptı. Bir daha mücadele vereceğiz. Bu farklı bir mücadele. Kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımım kazanma odaklı, iyi mücadele odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır."

Palut, yarınki Beşiktaş ve hafta sonu oynanacak Yukatel Denizlispor maçları için planını yaptığını, konsantrasyonunu da Beşiktaş maçı üzerine yoğunlaştırdığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Alanyaspor CANLI YAYIN - Türkiye Kupası GS maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler
FUTBOL11'ler belli oldu
Son dakika haberler... Süper Lig'in yıldızları, Fenerbahçe'de verimli olamadı
FUTBOLSüper Lig'in yıldızları, Fenerbahçe'de verimli ...
Son dakika! Arda Turan'ın cezası belli oldu!
FUTBOLArda Turan'ın cezası belli oldu!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den suç duyurusu!
FUTBOLFatih Terim'den suç duyurusu!
Son dakika haberler: Fenerbahçe'nin eski hocası Daum'dan manidar paylaşım!
FUTBOLDaum'dan manidar paylaşım!
Fenerbahçe Başakşehir MAÇ yorumları! Son dakika Fenerbahçe haberleri...
FUTBOL"Son sözü söylemeyi kimseye bırakmadı!"
Jürgen Klopp’un annesi hayatını kaybetti!
FUTBOLJürgen Klopp’un anne acısı!
Kulüpler Birliği Vakfı’nın Yönetim Kurulu belli oldu
FUTBOLKulüpler Birliği'nde yönetim belli oldu
Galatasaray - Alanyaspor muhtemel 11'ler - Spor Haberleri
FUTBOLTerim'in Alanyaspor 11'i!
‘Futbolda şike kumpası’ davası mütalaa için ertelendi
FUTBOL'Şike kumpası’ davası mütalaa için ertelendi