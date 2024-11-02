İlhan Palut: İyi gitmiyoruz

Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bundan önce 2 maçlık nefes almışlığımız vardı, bunu sürdürmek istiyorduk. Bu deplasmanın zor olacağını biliyorduk, bunu da maçtan önce söylemiştim. Sivasspor enteresan bir takım diye de söylemiştim. Son derece kontrolümüzde başlayan bir maçtı. Pozisyonlarımız vardı, belki skoru artırabilirdik. 2. yarı 2 gol yedik. En azından beraberliğe getirecek skoru bulamadık. Daha fazla pozisyon yakalamamız gerekiyordu. Bir istikrar yakalamak istiyorduk ama kötü bir sonuç aldık. İyi gitmiyoruz. Yarından itibaren Trabzonspor maçına hazırlanmaya başlayacağız. Sivasspor’da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.