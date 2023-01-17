İlhan Palut: Kırgınlığım gerçekten yok

İHA

Konyaspor ile yoları ayrılan Teknik Direktör İlhan Palut, sözleşme fesih işlemlerinin tamamlamak üzere kulüp binasına geldi. Burada personelle de vedalaşan İlhan Palut’u yeşil-beyazlı taraftarlar yalnız bırakmadı. Yaklaşık 1 saat Palut’u bekleyen taraftarlar genç teknik direktöre tezahürat edip, çiçek verdi.

Taraftarlara seslenen Palut, ilk geldiği günden beri kendisine olan desteği hissettiğini belirterek, “Görüyorum ki burada olduğum son güne kadar bu destek devam ediyor. Aramızdaki ilişki sadece bir teknik direktör-taraftar ilişkisi değil. Bunu hep hissettim. Beni içinizden birisi olarak gördünüz ve öyle desteklediniz, kabul ettiniz. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle Konyaspor’da olan profesyonel görevimiz belki sonuçlandı ama sizleri asla unutmayacağım. Konya çok sevdiğim bir şehir. Ekibimle beraber burayı çok sevdik. İnşallah hep başarılı, mutlu olursunuz” dedi.

Ayrılık sürecini anlatan Palut, “Süreç aslında çok basit ilerledi. Dün kulüpteyken 2. başkanımız geldi ve bir kan değişikliği yapmamızın herkes için daha iyi olacağını söyledi. Ben de saygı duydum ve teşekkür ettim. Bugün de geldik hepsiyle vedalaştık. Var bunlar futbolda. Tabii ki bazen tam beklenilen zamanda oluyor, bazen sürpriz oluyor ama futbolda bu ayrılıklar var. İnşallah hem benim ve ekibim için hem de Konyaspor için hayırlısı olur. Erken olduğuyla alakalı doğruluk ve yanlışlığı bilmiyorum ama ‘bekliyor muydunuz?’ derseniz, hayır beklediğim bir konu değildi. Biz maçımıza hazırlanıyorduk ama saygıyla karşılıyoruz. İnşallah Konyaspor için iyisi olur. Bizim için de ekip olarak inşallah bu hayırlara vesile olan bir karar olur” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki kariyeri ile ilgili konuşan Palut, “İnşallah evime gideceğim. Orada dinleneceğim. İnşallah en doğru kararı, kariyerimizi daha yukarı taşıyabileceğimiz ve isteklerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir kulüpte çalışamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Palut, Konyaspor’un yeni teknik direktörle anlaştığıyla alakalı soruya ise, “Kırgınlığım gerçekten yok. Sonuçta birileri gidecek, birileri gelecek. Hayırlısı olsun, meslektaşıma başarılar diliyorum” cevabını verdi.

İlhan Palut daha sonra taraftarların alkışları eşliğinde aracına binerek kulüp binasından ayrıldı.