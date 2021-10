İlhan Palut: "Önceliğimiz iyi futbol, iyi mücadele"

İHA

Konyaspor, Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Antrenman öncesi İlhan Palut ve Ahmed Hassan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde her maçın zorlu olduğunu ve hazırlıklara devam ettiklerini kaydeden Palut, “Yarın son antrenmanımızı yapacağız. Fenerbahçe önemli ve değerli bir rakip. Tabii ki onlara saygı duyuyoruz. Hep söylüyorum, rakipten bağımsız bir şekilde her maçta mücadele etmemiz lazım. Bu maçta da çok iyi mücadele etmek istiyoruz. Bunun yanına da pozitif futbol anlamında doğruları eklemek istiyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Her iç saha maçında olduğu gibi güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Önceliğimiz iyi futbol, iyi mücadele, sonuç da gelirse hem bizim adımıza hem taraftarımız adına umutlu oluruz” dedi.

"ÖZGÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe’nin hiçbir maça motivasyonu eksik bir şekilde çıktıklarını görmediğini dile getiren Palut, "Gerçekten sahada ciddiyetini koruyabilen bir takım. Ben o anlamda zaten problemi olan bir takım olduğunu düşünmüyorum rakibimizin. Tabii ki 1-2 maçlık yıpranmalarından dolayı buradan güzel bir sonuçla çıkmak isteyeceklerdir. Bu gayet normal, bunu bekliyoruz. Biz de iyi mücadele ve oyunla karşılık vermeye çalışacağız. Şu anda özel olarak maçın başında hemen Fenerbahçe’ye gol atalım diye planımız yok. Ama şu da yok: Fenerbahçe’yi bekleyelim, alanlardan yararlanalım gibi bir strateji içerisinde değiliz. Biz maçın başıyla beraber özgüvenli bir şekilde kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tabii ki bunu kendi adımıza skor avantajına çevirebilirsek bizim için hem moral motivasyon hem rakibin alabileceği riskler konusunda maçın devam eden dakikaları adına olumlu bir durum olur. Ama futbol her şeye açık, tersi de olabilir bunun. Skor ne olursa olsun amacımız 90 dakika kendi oyunumuzu sergilemek” şeklinde konuştu.

AHMED HASSAN: "KESİNLİKLE BU MAÇTA GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe karşılaşmasının çok zor olacağını bildiklerini aktaran Ahmed Hassan, “Şu zamana kadar çok çalıştık. Kesinlikle bu maçtan galip gelmek istiyoruz. Kasımpaşa’da bir golüm vardı. Sonrasında ufak bir sakatlığım oldu. Bu yüzden Galatasaray maçında takımıma yardımcı olamadım. Daha sonra Kayseri maçında oynadım. Ben de çok gol atmak istiyorum. Tabii ki de taraftarımızın benden gol beklentileri var. Bazen gol atamasak da takımımızın galibiyetinde pay sahibi olmak benim için önemli” diye konuştu.