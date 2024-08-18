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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Önemli bir deplasman galibiyeti - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Önemli bir deplasman galibiyeti

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor maçının ardından, "Oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım 3 puanı hak ettiler" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 01:11 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:11
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        "Önemli bir deplasman galibiyeti"
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "SICAK HAVA İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR"

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Adana hiçbir rakip için kolay bir yer değil. Gerçekten burada bir deplasman havası var. 2 senedir Ağustos ayında buraya geliyoruz. 2 takım içerisinde aynı şartlar geçerli ama sıcak hava zorlaştırıyor işleri” ifadelerini kullandı.

        “ÖNEMLİ BİR DEPLASMAN GALİBİYETİ"

        Maçta baskılı bir oyun oynadıklarını kaydeden Palut, “Biz tempolu oyunu oynamak istiyoruz. Adana Demirspor'un savunma arkasına sarkarak pozisyonlar bulabileceğimiz için antrenmanlar yapmıştık. İlk yarı 1-0 bitti ama daha net bir skorla bitirebilirdik. İkinci yarıya Adana Demirspor daha derli toplu başladı ama biz yine pozisyonlar yakalayıp 2-0'ı bulduk. Oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım 3 puanı hak ettiler. Adana Demirspor'a da başarılar dilerim” diye konuştu.

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