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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Takımımın oyunundan mutluyum - Mondihome Kayserispor Haberleri

        İlhan Palut: Takımımın oyunundan mutluyum

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut ve Kayserispor'da yardımcı antrenör Sefer Yılmaz mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:27
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        "Takımımın oyunundan mutluyum"
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "İkinci golle beraber tekrar ritmimizi yakaladık. Bu arada rakip de 10 kişi kalınca kendi tempomuzda maçı bitirdik." dedi.

        Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un senelerdir aynı ekiple oynayan bir takım olduğunu söyledi.

        Bunun dezavantajları olduğu gibi birbirine uyum anlamında avantajları olduğunu ifade eden Palut, "Sinan hocayla beraber de beşli oyun sistemini senkronize bir şekilde uygulayabiliyorlar. Bu da karşımızda kompakt bir şekilde kalabalık defans yapan bir rakip demek oluyordu." diye konuştu.

        Palut, golü bulmalarının kendi adına kolay olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Maça baktığımız zaman bize düşen sabırla denemeye devam edip rakibe de tehlikeli kontratak şansı tanımamaktı. İlk yarının genel görüntüsüne baktığımız zaman sahada beklediğimiz gibi oyuna hakim olan bir Çaykur Rizespor takımı ve kazandığı toplarla hızlı gitmeye çalışan bir Kayserispor vardı. Biz bu set oyununu dört pozisyonla destekledik ve aslında çok da net olmayan bir pozisyonda ekstra bir golle ilk yarıyı önde kapadık."

        Palut, maçın ilk yarısının kendi adına olumlu olduğunu anlatarak, "İkinci yarıda rakip bir sistem değişikliğine gitti. Hem paylaşımda zorluk yaşadık hem de bu sefer kazandığımız toplarla çok uygun alanlar varken basit top kayıpları ve bazı yerlerde fiziksel olarak güçlü kalamamaktan dolayı top kayıpları yaptık. Belki akan oyunda pozisyon bulamadılar ama çokça duran top kazandılar. Bunların her birisi de baktığınız zaman bir tehlikeydi. İkinci golle beraber tekrar ritmimizi yakaladık. Bu arada rakip de on kişi kalınca kendi tempomuzda maçı bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Takımımın oyunundan mutluyum. Taraftarlarımız güzel bir destek verdi. Onlara da teşekkür ediyorum. Kayserispor takımına da ligin geri kalanında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        KAYSERİSPOR CEPHESİ

        Kayserispor'da yardımcı antrenör Sefer Yılmaz ise galibiyetinden dolayı Çaykur Rizespor'u tebrik ederek, "Hakemlerin geçen hafta başlayan hataları bu hafta da devam etti. Oyuncumuz ve hocamız atılıyor. Birçok yanlış karar var. Hakem en son 88'inci dakikada net atağımızı da engelledi. Hem alt bölgeden kurtulmak için çırpınırken bir de hakemlerle uğraşmak bizi yoruyor. Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum." diye konuştu.

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