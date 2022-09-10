İHA

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Eskişehir’de oynanan Konyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör İlhan Palut, alınan 3 puandan yana memnuniyetini dile getirdi. Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Palut, “Yarın itibarıyla Galatasaray maçının hazırlıklarını başlayacağız” dedi.

Sahada oynanan oyunun daha iyi olabileceğine değinen Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İkinci yarının başıyla beraber tekrar oyunun kontrolünü elimize aldık. Yine çok net pozisyonlar içermeyen baskıyı kurduk ve sonuç olarak Paz'ın attığı golle öne geçtik. Bazı kontra atak fırsatları dışında kompakt takım savunmasıyla maçı bir şekilde 1-0 bitirdik. Üç puandan son derece memnunum. Bugün en iyi günlerimizden birinde olduğumuzu söyleyemeyiz. Düşük tempoda oynadık, gol pozisyonuna giremedik. Yarın itibariyle Galatasaray maçının hazırlıklarını başlayacağız” dedi.

Konyaspor’un ligde oynanan 6 maçta hiç gol yememesi hakkındaki soruya cevap veren Palut, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmak güzel, İyi savunma yapmak her zaman güzel ama bir rekor kırmak için 0-0 kalacaksak 3-2 kazanmayı tercih ederim. İyi takım savunması yapalım, iyi mücadele edelim diye sürekli çalışıyoruz. Lige puanlarla başlamak son derece önemli. Kulüp tarihinin en iyisi olması bizi motive ediyor."