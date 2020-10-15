İlhan Şeşen ve Vedat Sakman

İkilinin özel hayatlarında yaşadıkları samimiyeti sahneye de yansıttıkları gösteri Kadıköy'deki "Baba Sahne"de gerçekleşti.Sakman ve Şeşen, klasikleşmiş şarkılarından oluşan repertuarı ile geçmişe keyifli bir yolculuk vadeden konserde, "Rüzgar", "Evlilik", "Ankara'da Aşık Olmak", "Sen Benim Şarkılarımsın" gibi sevilen eserleri seslendirdi.Eylül ayında "Akustik Hikayeler" projesinin albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan ikili, albüm sonrası ilk İstanbul konserini verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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