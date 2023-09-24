İlişki bitti ama göndermeler bitmedi! Shakira, Pique'nin kovduğu dadıyı klibinde oynattı!
Latin müziğin kraliçesi olan Shakira, geçtiğimiz aylarda yıllardır birlikte olduğu futbolcu Pique ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Aldatılan Shakira, eski aşkı ile uğraşmaya devam ediyor. Shakira son olarak Pique'nin kovduğu dadıyı yeni klibinde oynattı.
2011 yılından bu yana birlikte olan ve aşklarıyla herkesi kendilerine hayran bırakan Shakira ve Pique, geçtiğimiz Haziran ayında gündeme ihanet iddialarının gelmesiyle ayrılmıştı. Shakira, aldattığı eski aşkına halen şarkılarında gönderme yapıyor.
Son olarak gündeme gelen haberlere göre futbolcu Pique, uzun zamandır çocuklarına dadılık yapan Lili Melgar'ın işine son verdi. Latin şarkıların kraliçesi Shakira'da son klibinde dadıya yer vererek eski aşkına gönderme yaptı.
Grammy ödüllü sanatçının, 20 Eylül Çarşamba günü yayınladığı 'El Jefe' adlı şarkısının yeni klibinde eski aşkı Pique’ye gönderme yaptığı açıkça belli oluyor.