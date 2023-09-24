İlişki bitti ama göndermeler bitmedi! Shakira, Pique'nin kovduğu dadıyı klibinde oynattı!

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2011 yılından bu yana birlikte olan ve aşklarıyla herkesi kendilerine hayran bırakan Shakira ve Pique, geçtiğimiz Haziran ayında gündeme ihanet iddialarının gelmesiyle ayrılmıştı. Shakira, aldattığı eski aşkına halen şarkılarında gönderme yapıyor.