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        Haberler Yaşam İlişkiniz yalanlar üzerine mi kurulu? Bir ilişkide aldatmanın 7 ince işareti!

        İlişkiniz yalanlar üzerine mi kurulu? Bir ilişkide aldatmanın 7 ince işareti!

        Bir ilişki, temelinde dürüstlük ve güven üzerine inşa edilmelidir. Ancak bazen ilişkiler, yalanlar ve aldatma üzerine kurulu olabilir. Aldatmanın izleri genellikle ince işaretlerle başlar ve dikkatlice gözlemlenmelidir. İlişkinizde aldatma belirtilerini fark etmek, hem duygusal sağlığınızı korumak hem de ilişkinizi gerçekten anlamak adına kritik bir adımdır. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:56
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        İlişkilerde dürüstlük ve şeffaflık, sağlıklı bir temel oluşturur. Ancak bazen, aldatma gibi zorlu durumlar bu temeli sarsabilir. Bir ilişkide aldatma, partnerinizin davranışlarından çıkarılabilir. Bazı işaretler, ilişkinizi değerlendirmenize ve potansiyel bir aldatma durumunu ele almanıza yardımcı olabilir.

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        BİR İLİŞKİDE ALDATMA BELİRTİLERİ

        Bir ilişkide partnerinizin size yalan söylediğini gösteren işaretlere şu örnekler verilebilir;

        1. TUTARSIZ ANLATIM

        Ortaklar arasında, özellikle birden fazla sorgulama sırasında verilen ifadelerin birbirinden farklı olması, dürüst olunmadığı veya bazı ayrıntıların saklandığı izlenimini verebilir.

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        2. BEDEN DİLİ

        Göz temasından kaçınma, aşırı kıpırdama veya savunmacı duruşlar, tartışılan konu hakkında rahatsızlık veya endişe belirtileri olabilir.

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        3. SAVUNMACILIK

        Eğer partneriniz yüzleşildiğinde savunmacı bir tepki veriyorsa ve sizi dinlemiyor, sorulara açıkça cevap vermiyorsa, bu ilişkide bir şeyin gizlenmeye çalışıldığına işaret edebilir.

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        4. TUHAF DAVRANIŞLAR

        Ani ve açıklanamayan davranış, rutin veya alışkanlıklardaki değişiklikler, dikkati belirli faaliyetlerden veya olaylardan kaçırmaya yönelik bir çaba gösterebilir.

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        5. KAPALILIK

        İletişim kurma isteğinin azalması, kişisel düşünce ve duyguları açıklamak istememek, ilişkide bir şeyin gizlendiği izlenimini verebilir.

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        6. DUYGUSAL TUTARSIZLIK

        Durumla uyuşmayan veya yapay görünen duygular ifade etmek, kişinin başkalarını kandırmaya çalıştığını veya gerçek duygularını saklamaya çalıştığını gösterebilir.

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        7. TEREDDÜT

        Kolay sorulara uzun süre düşünme ve kelimelerin takılması, anlatıyı bütünlüklü tutma çabası sırasında içsel çatışmaların olduğunu gösterebilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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