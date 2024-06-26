İlişkinizin sonunu alışkanlıklarınız mı getiriyor: Bu 6 davranış uzun vadede ilişkinizi bitirebilir!

Her iki durumda da, bu insanların eşinizin büyük bir parçası olduğunu unutmamak son derece önemlidir.

Sizi rahatsız eden bir şeyi tartışırken, eleştiriyi değil, şikayet ve eleştiriyi tercih etmeyi unutmayın. Bunlar arasındaki fark, ilk ikisinin değiştirilebilecek belirli bir konuya yönelik olmasıdır. Eleştiri ise başkalarının kişiliğine saldırır.

Kaynak: Bright Side