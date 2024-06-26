İlişkinizin sonunu alışkanlıklarınız mı getiriyor: Bu 6 davranış uzun vadede ilişkinizi bitirebilir!
Bir ilişkinin bitişinin ardında yatan nedenler çoğu zaman karmaşık ve çok boyutludur. Ancak, bazı davranışların uzun vadede ilişkiyi zedeleme potansiyeli oldukça yüksektir. Alışkanlıklarımızın ilişkilerimiz üzerindeki etkisini göz ardı edersek, farkında olmadan sevdiğimiz kişiyle aramıza mesafe koyabiliriz. İşte, dikkat edilmezse ilişkinizin sonunu getirebilecek altı davranış!
Her ilişkinin kendine özgü dinamikleri vardır, ancak bazı davranışlar evrensel olarak yıkıcı olabilir. Uzun vadede mutlu ve sağlıklı bir ilişki sürdürmek istiyorsanız, bu tehlikeli alışkanlıklardan kaçınmanız şart. İlişkinizi sabote edebilecek bu altı davranışı öğrenerek bunun önüne geçmek mümkün. İşte detaylar!
1. KAVGALARDA GEÇMİŞ OLAYLARI GÜNDEME GETİRMEK
En mutlu çiftler bile zaman zaman kavga eder çünkü her zaman her konuda aynı fikirde olmak mümkün değildir. Bu nedenle, böyle bir durum yaşandığında, amacınızı aklınızda tuttuğunuzdan emin olun: sorunu çözmek, kazanmak ya da hıncınızı eşinizden çıkarmak değil.
2. CİDDİ KONUŞMALAR İÇİN YANLIŞ ZAMANLAMALAR YAPMAK
Para meseleleri, uzun vadeli ilişki hedefleri vb. gibi konuşmanız gereken ciddi konular söz konusu olduğunda, doğru zamanlamayı belirlemek önemlidir. Partnerinizin stresli, yorgun veya üzgün olmadığından emin olun.
Bu, işleri gereksiz yere daha karmaşık hale getirebilir. Ayrıca, doğru tonu kullanmak hayati önem taşır: en ciddi tartışmalar bile kavgaya dönüşmek zorunda değildir.
3. DOĞRUDAN SORMAK YERİNE TAHMİNDE BULUNMAK
Partnerinizin içini dışını bildiğinizi düşünseniz bile, durum böyle olamaz: herkes hayattaki olaylara kendine özgü bir bakış açısı ve değerler sistemiyle bakar. Dolayısıyla, sevgilinizin ne düşündüğünü veya ne hissettiğini bildiğinizi varsayarsanız, bu sizin kendinizi kapatmanıza (aslında bağlanmak için çaba göstermeyi bırakmanıza), çatışma yaratmanıza ve yalnız hissetmenize yol açabilir.
4. PARA HAKKINDA KONUŞMAKTAN KAÇINMAK
Her 10 çiftten 7'si parayla ilgili sorunlar yaşıyor, dolayısıyla bu konunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Elbette herkes bu konuyu tartışmaya hevesli değildir, ancak gelecekte sorun yaşamamak için sabırlı ve ısrarcı olmalısınız. Uzmanlar, her ikiniz için de uygun olan belirli kurallar ve harcama limitleri belirlemenizi ve tartışmalı konuları birlikte tartışmanızı öneriyor.
5. ÖFKENİZİ BASTIRMAYA ÇALIŞMAK
Duygularınızı işlemek yerine bastırmak hem ilişkileriniz hem de ruh sağlığınız için çok zararlıdır. Öfkenizi bastırırsanız, endişeli hissetmeye, partnerinize saldırmaya, sık sık baş ağrısı çekmeye vb. başlayabilirsiniz. Bu, çeşitli tahrişlere uygun şekilde tepki vermenizi çok zorlaştırır ve sonuç olarak ilişkiniz zarar görebilir.
6.AİLE ÜYELERİNİ ELEŞTİRMEK
Aile konusu her ilişkide gündeme gelir. Bununla birlikte, aile üyelerinizden veya partnerinizden farklı bir hayat görüşüne sahip olmanız alışılmadık bir durum değildir. Bu durum yanlış anlaşılmalara ve hatta çatışmalara yol açabilir.
Her iki durumda da, bu insanların eşinizin büyük bir parçası olduğunu unutmamak son derece önemlidir.
Sizi rahatsız eden bir şeyi tartışırken, eleştiriyi değil, şikayet ve eleştiriyi tercih etmeyi unutmayın. Bunlar arasındaki fark, ilk ikisinin değiştirilebilecek belirli bir konuya yönelik olmasıdır. Eleştiri ise başkalarının kişiliğine saldırır.
Kaynak: Bright Side