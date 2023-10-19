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        Haberler Yaşam İlişkinizin zehirlendiğini gösteren 7 davranış

        İlişkinizin zehirlendiğini gösteren 7 davranış

        Farkında olmadan ilişkinizde istenmeyen davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Bu davranışları uzun süre devam ettirmek sağlıklı bir ilişkinin sona ermesine neden olabilir. İşte farkında olmadan ilişkinizi zehirlediğini gösteren 7 davranış

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:31
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        1. SEVGİNİZİ BELLİ ETMEMEK

        İlişkiniz içerisinde partnerinize olan sevginizi yansıtmamak karşı tarafı şüpheye düşürebilir ve tartışmalara neden olabilir.

        2

        2. AİLESİNİ ELEŞTİRMEK

        Partnerinizin size ailesiyle ilgili anlattığı şeylere karşı haddinden fazla eleştiri yapmak saygısızlık olarak görülebilir. Böyle durumlarda nazikçe yaklaşmayı deneyin.

        3

        3. KISA MESAJLARA TAKILMAK

        Kısa mesajlar tarışmaya açıktır, eğer bir sorununuz varsa bunu mesajla değil yüz yüze konuşmayı deneyin.

        4

        4. PASİF AGRESİF TAVIRLAR

        Partneriniz net olmuyor, kızdığını söylemiyor ve bunu davranışlarına yanısıtıyorsa pasif agresif tavırlar sergiliyor demektir.

        5

        5. KIZGINLIKLARI UNUTMAMAK

        Her ilişkide tartışmalar yaşanabilir. Sorun çözüldükten sonra tekrar üzerine düşmemek önemlidir. Eğer eski tartışmalar sürekli gündeme geliyorsa bu durum ilişkinizin zehirlenmesine yol açar.

        6

        6. PARTNERİNİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK

        Partnerinizin dış görünüşü veya karakteri hakkında arkadaşları yanında küçük düşürücü şakalar yapmak rencide olmasına neden olabilir.

        7

        7. SÜREKLİ TELEFONLA İLGİLENMEK

        Partnerinizin yanındayken sürekli telefonla ilgilenmek ihmal edilmiş hissine kapılmasına neden olabilir. Eğer telefonda ciddi bir işiniz bile varsa bunu belli edin.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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