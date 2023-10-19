İlişkinizin zehirlendiğini gösteren 7 davranış
Farkında olmadan ilişkinizde istenmeyen davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Bu davranışları uzun süre devam ettirmek sağlıklı bir ilişkinin sona ermesine neden olabilir. İşte farkında olmadan ilişkinizi zehirlediğini gösteren 7 davranış
1. SEVGİNİZİ BELLİ ETMEMEK
İlişkiniz içerisinde partnerinize olan sevginizi yansıtmamak karşı tarafı şüpheye düşürebilir ve tartışmalara neden olabilir.
2. AİLESİNİ ELEŞTİRMEK
Partnerinizin size ailesiyle ilgili anlattığı şeylere karşı haddinden fazla eleştiri yapmak saygısızlık olarak görülebilir. Böyle durumlarda nazikçe yaklaşmayı deneyin.
3. KISA MESAJLARA TAKILMAK
Kısa mesajlar tarışmaya açıktır, eğer bir sorununuz varsa bunu mesajla değil yüz yüze konuşmayı deneyin.
4. PASİF AGRESİF TAVIRLAR
Partneriniz net olmuyor, kızdığını söylemiyor ve bunu davranışlarına yanısıtıyorsa pasif agresif tavırlar sergiliyor demektir.
5. KIZGINLIKLARI UNUTMAMAK
Her ilişkide tartışmalar yaşanabilir. Sorun çözüldükten sonra tekrar üzerine düşmemek önemlidir. Eğer eski tartışmalar sürekli gündeme geliyorsa bu durum ilişkinizin zehirlenmesine yol açar.
6. PARTNERİNİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK
Partnerinizin dış görünüşü veya karakteri hakkında arkadaşları yanında küçük düşürücü şakalar yapmak rencide olmasına neden olabilir.