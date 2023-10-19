Haberler Yaşam İlişkinizin zehirlendiğini gösteren 7 davranış

İlişkinizin zehirlendiğini gösteren 7 davranış Farkında olmadan ilişkinizde istenmeyen davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Bu davranışları uzun süre devam ettirmek sağlıklı bir ilişkinin sona ermesine neden olabilir. İşte farkında olmadan ilişkinizi zehirlediğini gösteren 7 davranış Habertürk Giriş: 19.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:31 facebook

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1. SEVGİNİZİ BELLİ ETMEMEK İlişkiniz içerisinde partnerinize olan sevginizi yansıtmamak karşı tarafı şüpheye düşürebilir ve tartışmalara neden olabilir.

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2. AİLESİNİ ELEŞTİRMEK Partnerinizin size ailesiyle ilgili anlattığı şeylere karşı haddinden fazla eleştiri yapmak saygısızlık olarak görülebilir. Böyle durumlarda nazikçe yaklaşmayı deneyin.