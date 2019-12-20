İlk 10'u seçtiler

İstanbul Caz Festivali, caz müziği alanından önde gelen isimlerinin önerileriyle 2010 - 2019 arasında Türkiye caz sahnesinin öne çıkan parçalarını içeren 100 parçalık bir liste hazırladı. Türkiye'den cazı yakından takip eden gazeteciler, eleştirmenler, radyo programcıları, plak şirketi ve festival yöneticileri gibi sektör insanlarından oluşan 21 kişilik jüri tarafından hazırlanan listenin en çok önerilen parçaları Ercüment Orkut'un 'Low Profile' ve Çağrı Sertel Trio'nun 'Burning Circles' adlı parçalar oldu.

Ahmet Uluğ, Batu Akyol, Burak Sülünbaz, Eray Aytimur, Ersin Babaoğlu, Feridun Ertaşkan, Francesco Martinelli, Gülden Teztel, Hakan Rauf Tüfekçi, Harun İzer, Hülya Tunçağ, Levent Öget, Murat Sezgi, Naim Dilmener, Orhan Tekelioğlu, Pelin Opcin, Sanat Deliorman, Tuğçe Alpaslan, Yekta Kopan, Yeşim Pekiner ve Zuhal Focan'dan oluşan jürinin ilk 10'a aldığı parçalar şöyle;