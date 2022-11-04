Peribacaları bunlardan en önemlileri. Kapadokya bir jeopark değil ama bu çalışma, o yöndeki faaliyetleri güçlendirici bir rol oynayacaktır. Kapadokya, uluslararası bilimsel jeoloji camiasında hakkında yüzlerce yayın yapılmış bir bölgedir. Uluslararası camia tarafından tescillenmiş ve tanınmış olması görünürlüğünü artıracak."