4 ayda 9 milyon kişi 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı istatistiklere göre bu yılın ilk 4 ayında gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47’sini yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak - Nisan döneminde ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre % 172.51 artış gösterdi.

Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya; % 339.81 artış ile birinci, Bulgaristan; % 325.55 artış ile ikinci, İran; % 236.77 artışla üçüncü sırada yer aldı. İran’ı sırasıyla Rusya Federasyonu ile İngiltere izledi.

Türkiye’ye Nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 225.59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

Türkiye’ye geçtiğimiz Nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da bir önceki yılın aynı ayına göre % 630.34 artış ile Almanya birinci, % 442.04 artış ile Bulgaristan ikinci, % 1446.83 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi İran ve Rusya Federasyonu izledi.