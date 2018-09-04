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İlk 4 haftanın "en yerlisi" Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında ilk 11'inde en fazla yerli futbolcuya Bursaspor şans tanıdı. Yeşil-beyazlı ekip, maç başına ilk 11'inin yüzde 65'ini yerli futbolculardan oluşturdu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, 4 haftalık periyotta ilk 11'lerinde ağırlıklı olarak yabancı oyuncuları tercih etti

04 Eylül 2018 Salı, 13:33:41 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında ilk 11'inde en fazla yerli futbolcuya Bursaspor şans tanıdı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk 4 haftası tamamlanırken, takımların ilk 11'lerindeki yerli ve yabancı oyuncu sayıları dikkati çekiyor. Ligde ilk haftada 79, ikinci haftada 86, üçüncü haftada 91 ve dördüncü haftada ise 82 yerli oyuncu, ilk 11'de görev yapma şansı buldu. Süper Lig takımlarının geride kalan bölümde ilk 11'lerinin yüzde 42'sini yerli futbolcular oluşturdu.

ZİRVEDE BURSASPOR VAR

Bursaspor, Süper Lig'de ilk 11'inde yerli futbolcuya en fazla şans tanıyan takım konumunda bulunuyor. Maç başına ilk 11'inin yüzde 65'ini yerli futbolculardan oluşturan yeşil-beyazlı ekip, bu alanda zirveye çıktı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe karşısında sahaya 7 yerli oyuncuyla çıkan Bursaspor, ikinci haftada sahasında Kayserispor ve üçüncü haftada dış sahada Atiker Konyaspor'a karşı 8'er, dördüncü haftada ise evinde Beşiktaş'a karşı 6 yerli futbolcusunu sahaya sürdü. Bursaspor, Fenerbahçe karşısında 2-1 mağlup olurken, diğer 3 maçta ise berabere kaldı.

"DÖRT BÜYÜKLER"İN TERCİHİ YABANCI FUTBOLCU

"Dört büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, 4 haftalık periyotta ilk 11'lerinde ağırlıklı olarak yabancı oyuncuları tercih etti.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe, maç başına ilk 11'inin yüzde 41'ini yerli oyunculardan oluştururken, bu oran Galatasaray'da yüzde 32, Trabzonspor'da yüzde 36, Beşiktaş'ta ise yüzde 39 oldu.

Ligdeki 18 takımın 4 haftalık periyotta sahaya sürdüğü ilk 11'lerde yer alan yerli oyuncu ortalamaları şöyle:

Takımlar Yerli oyuncu ortalamaları (Yüzde)
Bursaspor 65
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 61
Akhisarspor 57
Atiker Konyaspor 50
Çaykur Rizespor 48
Demir Grup Sivasspor 48
Medipol Başakşehir 43
Fenerbahçe 41
Evkur Yeni Malatyaspor 41
Beşiktaş 39
Antalyaspor 39
Göztepe 39
Trabzonspor 36
MKE Ankaragücü 34
Kasımpaşa 34
Galatasaray 32
Kayserispor 32
Aytemiz Alanyaspor 30
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