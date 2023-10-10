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        Haberler Gündem İlk ara tatil ne zaman? 2023-2024 MEB takvimi ile Kasım ara tatili kaç gün?

        İlk ara tatil ne zaman? 2023-2024 MEB takvimi ile ara tatil kaç gün?

        Milyonlarca öğrenci 11 Eylül Pazartesi günü ders başı yaptı. İlk ders zilinin çalmasının ardından İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kasım ayında başlayacak ara tatil tarihlerini ve tatilin kaç gün olduğunu araştırmaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin yayımlanmasının ardından ilk ve ikinci ara tatil sömestr tatili ve okulların kapanacağı tarihler netlik kazandı. İşte 2023-2024 MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 01:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 01:01
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        1

        İlk ara tatil tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler Kasım ayı ara tatil tarihlerini gündemine aldı. İlk ders zilinin çalmasıyla 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen ders başı yaptı. Peki, "İlk ara tatil ne zaman? 2023-2024 MEB takvimi ile Kasım ara tatili kaç gün?" İşte detaylar...

        2

        ARA TATİL NE ZAMAN?

        MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        3

        SÖMESTR NE ZAMAN?

        2023-2024 yarı yıl tatilinin 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyuran MEB, ikinci dönemin ise 2 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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