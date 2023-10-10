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İlk ara tatil tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler Kasım ayı ara tatil tarihlerini gündemine aldı. İlk ders zilinin çalmasıyla 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen ders başı yaptı. Peki, "İlk ara tatil ne zaman? 2023-2024 MEB takvimi ile Kasım ara tatili kaç gün?" İşte detaylar...