Yeni eğitim-öğretim yılı sonrasında ilk ara tatil olan Kasım tatilinin tam tarihini şimdiden araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan tatil takvimine ilişkin detayları sizler için derledik. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte tüm merak edilenler...