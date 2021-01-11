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HaberlerSağlık
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İlk aşı ne zaman yapılacak? Koronavirüs aşısı nasıl yapılacak? 11 Ocak Korona aşısı son durum

Koronavirüs aşısı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çin'den Türkiye'ye gelen Sinovac aşısı için testler ise devam ediyor. Peki, İlk aşı ne zaman yapılacak? Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi?

İlk aşı ne zaman yapılacak? Koronavirüs aşısı nasıl yapılacak? 11 Ocak Korona aşısı son durum

İlk aşı ne zaman yapılacak? Soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde. Koronavirüs salgınını bitirecek aşı çalışmaları ise hızla devam ediyor. Çin'den Türkiye'ye gelen Sinovac adlı koronavirüs aşısı 14 günlük test sürecini henüz tamamlamadı. Peki, koronavirüs aşısı için tarih verildi mi? Ayrıntılar haberimizde...

İLK AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konuyla ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşesinde ilk aşının ne zaman uygulanacağıyla ilgili detayları yazdı.

İşte Muharrem Sarıkaya'nın köşesinden satırbaşları...


Aşı için Faz-3 çalışmasının sonucunun bekleneceği iddiasına gelirsek...

Bizzat aşı çalışmasının başında bulunan Prof. Dr. Serhat Ünal’a sordum, hangi birini düzelteyim diyen ses tonuyla derin bir nefes alıp, “Doğru değil...” diye başladı ve devamını getirdi:

“Faz-3 çalışması devam ederken, elimizdeki vaka sayısı 29’a ulaşınca Bakanlık Acil Kullanım onayı verdi biz de ara raporumuzu açıkladık. Her ne kadar 40 vakaya ulaşana kadar devam edeceğiz ama 29 vaka rakamı da yeterli. Ayrıca Brezilya sonuçları da geldi, Bakanlık Endonezya ile de temas halinde. Faz-3 beklenmeden aşıya başlanmasında bir engel yok...”

Bunun için de eski adıyla tıp kurumu, gelen 3 milyon aşı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Zaten 30 Aralık’ta Türkiye’ye gelen aşılar, yılbaşı tatili de göz önüne alındığında 14 günlük inceleme sürecini henüz tamamlamadı.

Muhtemel ki gelecek hafta ortalarına doğru sonuç çıkar ve bir sonraki hafta da uygulamaya geçer...

Bu konuda hazırlıkları yürüten ekipte bulunan Prof. Dr. Levent Akın da her türlü planlamanın tamamlandığını, gelecek onay ile birlikte aşılamanın yapılacağını bildirdi.

Öngördüğü tarih en geç 18 Ocak gibi...

Ancak öncesindeki iki gün hafta sonuna denk gelip sokağa çıkma yasağı uygulandığı için, yasak kapsamı dışında kalan sağlık görevlilerine aşının yapılabileceğine vurgu yaptı.

“Her bir aşı bir dozdan oluşuyor, bunun için elimizde yeteri oranda şırınga da mevcut” dedi.

Aktardığına göre Almanya’da 5 doz halinde şişelenen aşıdan, yanlış anlama sonucu hastalara tamamı verildi, bu da ateşlenmelere yol açtı.

Prof. Dr. Akın, Sinovac aşısı tek doz şişelendiği için bu sorunun yaşanmayacağını belirtti.

Türkiye’nin geçmişten gelen aşı uygulama beceri birikimi ile süreci rahat yöneteceğinin de altını çizdi.

KORONAVİRÜS AŞISI BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Yazıya göre, Bakanlıkça uygulanacak koronavirüs(Kovid-19) aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak. Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye dahil edilmiş olacak.

Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye tanımlanacak. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

MHRS sorumlusu bilgileri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde görevli Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) yetkilileri tarafından "aktif.saglik.gov.tr" adresinde bulunan "MHRS Sorumlusu Tanımlama" ekranına tanımlanacak.

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