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İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay!

Bir insanla uzun süre vakit geçirmedikçe tanımak oldukça zor olabiliyor. Ancak ilk buluşmanızda dikkat edeceğiniz küçük detaylar size karşı taraf hakkında büyük ipucu verebilir.

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  • İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay! Bunlara dikkat edin!

    "BİZ" DİLİ

    Karşı taraf konuşmalarında "ben" dili yerine "biz" dili ile konuşuyorsa bu size gerçekten değer verdiğini ve gelecekte sizinle zaman geçirmek istediğini gösteren bir işaret olabilir.
  • İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay! Bunlara dikkat edin!

    GARSONLARA KARŞI NASIL?

    Sadece size karşı değil tanımadığı kişilere, garson ve sürücülere karşı da nazik bir tavrı varsa bu kişinin alçakgönüllü olduğunu gösterir.
  • İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay! Bunlara dikkat edin!

    EVE BIRAKMAK

    Sadece sizi eve bırakmak için onca yolu sizinle geliyorsa bu sizden gerçekten hoşlandığını gösteren bir işaret olabilir.
  • İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay! Bunlara dikkat edin!

    GEÇMİŞ İLİŞKİLER

    Geçmiş ilişkileri hakkında konuşurken nasıl bir tavır sergilediği önemlidir. Sürekli olarak eski ilişkisini suçlayıcı ve kendisini mağdur gösteriyorsa çokta masum olamayabilir.
  • İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay! Bunlara dikkat edin!

    ÖVGÜ BEKLEMEK

    Eğer karşı taraf övgü almak için çabalamıyorsa, bu işini severek yaptığını ve kendini övgü almak için yapmacık tavırlar içerisine sokmadığını gösterir.
  • İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay! Bunlara dikkat edin!

    HAYVANLARA KARŞI TUTUMU

    Bir insanın hayvanlara karşı tutumu, insanlara karşı tutumu ile aynıdır. 
  • İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay! Bunlara dikkat edin!

    DURUŞ

    Kendine güvenerek dik bir duruş sergilemek önemlidir. Karşı taraf sizinle iletişim halindeyken duruşunu koruyorsa özgüvenli olduğunu gösterir.
  • İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay! Bunlara dikkat edin!

    TELEFON DUVAR KAĞIDI

    İnsanların telefon duvar kağıdı kendileri hakkında birçok ipucu verebiliyor. Örneğin duvar kağıdına kendisini koyan bir kişi kendi egosuna daha çok önem verir ve genellikle kendisini daha çok düşünür. 
  • İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay! Bunlara dikkat edin!

    ELLER

    Sizinle konuşurken veya dinlerken elleri bağlı ise bu utangaç olduğunu gösterir. Ancak konuşurken ellerini kullanıyor ve avuç içi size dönükse bu size karşı ilgisi olduğunu gösterebilir.
  • İlk buluşmada karşı taraf hakkında çok şey söyleyecek 10 detay! Bunlara dikkat edin!

    KELİMELER

    İlk buluşmanızda karşı taraf devamlı olarak olumsuz cümleler kuruyorsa, bu kişiyle yaşayacağınız ilişki sizin enerjinizi emebilir. Gerçekçi olmak ile karamsar olmak arasında ince bir çizgi vardır.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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