İlk Cemre düşme tarihi: İlk Cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü ocak ayının son günlerinde, baharın habercisi olarak kabul edilen cemreler yeniden gündeme geldi. Doğadaki ısınma sürecinin başladığına işaret ettiğine inanılan cemre düşmeleri, her yıl olduğu gibi 2026'da da yakından takip ediliyor. Havaya, suya ve toprağa düşmesi beklenen cemrelerin tarihleri, soğuk günlerin ne zaman geride kalacağını merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...
Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, kışın sonuna yaklaşıldığını gösteren en önemli halk inanışlarından biri olarak öne çıkıyor. Birer hafta arayla gerçekleştiğine inanılan bu doğa olayı, havaların yavaş yavaş ısınacağının işareti kabul ediliyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte “Cemreler ne zaman düşecek?” sorusu da yeniden merak konusu olurken, gözler açıklanan tarihlere çevrildi. İşte bilgiler...
CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor. "Baharın habercisi" olarak kabul edilen cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
CEMRELER HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞÜYOR?
CEMRE NEDİR?
Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir. Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir. Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir.
Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.
CEMRELERİN ÖNEMİ
Cemrelerin düşmesi, sadece doğanın uyanışı ile ilgili değil, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin başlaması açısından da büyük bir öneme sahiptir. Özellikle çiftçiler, cemrelerin düşme tarihlerini dikkate alarak ekim ve dikim zamanlarını planlarlar. Cemrelerin düşmesi, aynı zamanda halk arasında çeşitli gelenek ve göreneklerle de kutlanır. Bu dönemde yapılan etkinlikler, insanların doğayla olan bağlarını güçlendirir.
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ VE GELENEKLER
Cemrelerin düşmesiyle birlikte, birçok bölgede çeşitli gelenekler ve kutlamalar yapılır. Bu gelenekler arasında:
Cemre Şenlikleri: Bazı bölgelerde cemre düşme tarihleri, şenliklerle kutlanır. Bu şenliklerde çeşitli etkinlikler düzenlenir. Örneğin, halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri, geleneksel yemekler ve içecekler sunulur.
Doğa Yürüyüşleri: Baharın gelişiyle birlikte doğa yürüyüşleri düzenlenir. İnsanlar, doğanın uyanışını kutlamak için bir araya gelir, temiz hava alır ve doğanın güzelliklerini keşfederler.
Tarım Hazırlıkları: Çiftçiler, cemrelerin düşmesiyle birlikte tarım hazırlıklarına başlar. Bu dönemde toprak işleme, ekim ve dikim faaliyetleri hız kazanır. Çiftçiler, doğanın canlandığı bu dönemde bereketli bir hasat elde etmek için yoğun bir şekilde çalışırlar.