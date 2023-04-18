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Haberler Otomobil İlk çeyrekte 4 kat büyüdü
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Stellantis'in Fransız temsilcisi ilk çeyrekte 4 kat büyüdü

Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren Fransız otomobil markası DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde satışlarını, 2022’nin aynı dönemine göre dörde katladığını açıkladı. Aynı zamanda Stellantis'in premium segmentteki temsilcilerinden de biri olan olan DS Automobiles'in, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 717 adetlik satışla aynı segmentte yüzde 4.1’lik pazar payına ulaştığı bildirildi. DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "2022 yılının sonunda tanıttığımız yeni DS 7 satışlarımıza önemli katkı sağladı. 2023’ün ilk çeyreğinde 546 adet DS 7 satışı gerçekleştirdik" dedi

İlk çeyrekte 4 kat büyüdü
HABERTURK.COM

Stellantis'in premium segmentteki temsilcilerinden Fransız otomobil üreticisi DS Automobiles'in, yılın ilk çeyreğinde satışlarını, 2022’nin aynı dönemine göre dörde katlayarak toplam 717 adetlik satışa ulaştığı bildirildi.

Artan satış rakamlarıyla birlikte premium segmentteki payını da yüzde 257 oranında artıran DS Automobiles'in, bu segmentte pazar payını yüzde 1,6’dan yüzde 4,1’e çıkarmış olduğu kaydedildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 179 adet satış gerçekleştirdiklerini söyleyen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "2022 yılının sonunda tanıttığımız yeni DS 7 satışlarımıza önemli katkı sağladı. Geçen yıl satılan DS 7 adedinin yaklaşık yüzde 55’ine henüz ilk çeyrekte ulaştık. 2023’ün ilk çeyreğinde 546 adet yeni DS 7 satışı gerçekleştirdik" dedi.

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam binek otomobil pazarının 175 bin 421 adede ulaştığının altını çizen Eskinazi, "2022’nin aynı döneminde 116 bin 834 araç satılmıştı. Geçen yılın ilk çeyreğindeki satışlar içerisinde 11 bin 167 adetlik bölümü premium otomobiller oluşturmuştu. Bu yılın aynı döneminde ise premium otomobil satışları 17 bin 404 adede ulaştı" diye konuştu.

Eskinazi, DS Automobiles'in Ocak-Mart döneminde premium pazarda 717 adetlik satış gerçekleştirdiği bildirerek, "Büyüyen pazardan çok daha hızlı büyüdük ve geçen yılın ilk çeyreğine göre güçlü bir büyüme elde ettik" ifadelerini kullandı.

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