Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

"İlk depremden kurtulan emekli öğretmen ile kızı, ikinci depremde enkaz altında kaldı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İkinci depremde Hayat Sitesi'nin enkazında kalan 76 yaşındaki emekli öğretmen Meral ile 50 yaşındaki kızı Deniz Akbaş için ekipler zamanla yarışıyor.

DHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ilk depremden kurtulup, ikinci depremde Hayat Sitesi'nin enkazında kalan emekli öğretmen Meral (76) ile kızı Deniz Akbaş'ı (50) arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz başından ayrılmayan Salih Akbaş (76) da 6'ncı gününe girilen depremde, umutla bekliyor.

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki 28 yıllık, 4 katlı Hayat Sitesi'nin 2'nci katında oturan emekli öğretmen Salih Akbaş, kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Meral ve kızı Deniz Akbaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik depremden sağ kurtuldu. Baba ile kızı ve apartmanda oturan diğer vatandaşlar dışarı çıkarken, anne Akbaş evini terk etmedi. Zaman zaman eve giren Deniz Akbaş ile annesi, saat 13.24'te yaşanan Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde binanın yıkılması ile enkaz altında kaldı. Enkazda başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz başından ayrılmayan Salih Akbaş da 6'ncı gününe girilen depremde, umutlu bekleyişini sürdürüyor. Diğer yandan Türk ekipler, Çin'den gelen ekiple koordineli bir şekilde enkazda gece-gündüz çalışıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolandırıcılar villada yakalandı - deprem haberleri
GÜNDEM Dolandırıcılar villada yakalandı
İsrailli ekip, 120'nci saatte 9 yaşındaki çocuğu enkazdan kurtardı
GÜNDEM İsrailli ekip, 9 yaşındaki çocuğu kurtardı
Bitişik olan binalar depreme karşı güvenli mi? Bitişik nizamlı binalar depreme dayanıklı mı?
GÜNDEM Bitişik olan binalar depremde güvenli mi?
DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ | Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kira desteği ne kadar verilecek ve ne zaman ödenecek?
GÜNDEM Depremzedelere 1 yıl kira desteği verilecek!
Son dakika deprem haberleri: AFAD depremin enerjisini açıkladı: 500 atom bombasıyla eşdeğerdi! Bölge 2 dakika sarsıldı!
GÜNDEM AFAD depremin enerjisini açıkladı: 500 atom ...
EKİPLER DE ENKAZ ALTINDA KALDI! Arama kurtarma ekiplerinin üzerine moloz yığınları düştü!
GÜNDEM Moloz yığınları ekiplerin üzerine düştü!
Son dakika haberi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamuda çalışan kadınlara "idari izin" verilebilecek
GÜNDEM Depremler nedeniyle kamuda çalışan kadınlara "idari ...
Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan "müteahhitler kaçmasın" duyurusu
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan "müteahhitler kaçmasın" ...
Son dakika: 25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor - Deprem haberleri
GÜNDEM 25 bin Mehmetçik sahada!
İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi
GÜNDEM "Yüzyılın en büyük depremi"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.