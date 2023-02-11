Deprem stresi kalp krizine neden olur mu?

DHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ilk depremden kurtulup, ikinci depremde Hayat Sitesi'nin enkazında kalan emekli öğretmen Meral (76) ile kızı Deniz Akbaş'ı (50) arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz başından ayrılmayan Salih Akbaş (76) da 6'ncı gününe girilen depremde, umutla bekliyor.

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki 28 yıllık, 4 katlı Hayat Sitesi'nin 2'nci katında oturan emekli öğretmen Salih Akbaş, kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Meral ve kızı Deniz Akbaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik depremden sağ kurtuldu. Baba ile kızı ve apartmanda oturan diğer vatandaşlar dışarı çıkarken, anne Akbaş evini terk etmedi. Zaman zaman eve giren Deniz Akbaş ile annesi, saat 13.24'te yaşanan Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde binanın yıkılması ile enkaz altında kaldı. Enkazda başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz başından ayrılmayan Salih Akbaş da 6'ncı gününe girilen depremde, umutlu bekleyişini sürdürüyor. Diğer yandan Türk ekipler, Çin'den gelen ekiple koordineli bir şekilde enkazda gece-gündüz çalışıyor.