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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İlk evim kampanyası 2024: 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kredi şartları ne ve ödeme planı nasıl olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        İlk evim kampanyası: 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

        İlk kez ev alacaklara özel sunulan İlk Evim Kampanyası ile birçok vatandaşın ev sahibi olması planlanıyor. Bu kapsamda ilk defa konut sahibi olacaklar, 1.20 faiz ve 15 aya varan ödeme imkanlarından yararlanacak. İlk Evim Kampanyası dahilinde 100 bin konut tamamlanacak. Peki, İlk Evim Kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak ve ödeme planı nasıl olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:32
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        İlk kez ev alacakların dikkatle takip ettiği İlk Evim Kampanyası'nın şartları merak ediliyor. Kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 1.20 faiz oranı ve 15 yıla varan ödeme seçenekleri ile desteklenecek. Bu düzenlemeyle beraber, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kredi imkanlarının ikinci veya üçüncü evini alan vatandaşlardan ziyade ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara kullanıcılağını ifade etti.

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        YILMAZ: KREDİ İMKÂNLARI İLK KEZ KONUT ALACAKLARA

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

        "Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

        Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

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        İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

        Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

        İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

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        ÇOK KONUT ALIMINA KREDİ KISITLAMASI

        Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

        Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

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        KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

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        1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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        VADE NE KADAR OLACAK?

        Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkânı sunulabilir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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