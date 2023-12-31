Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.470,18 %1,00
        DOLAR 29,5280 %0,26
        EURO 32,5440 %-0,24
        ALTIN 1.961,76 %0,33
        FAİZ 39,68 %1,51
        GÜMÜŞ GRAM 22,64 %-0,45
        BITCOIN 42.261,00 %0,78
        GBP/TRY 37,5704 %0,06
        EUR/USD 1,1041 %-0,22
        BRENT 77,04 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 3.207,48 %0,33
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İlk evim konut kredisi şartları 2023: 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak ve kimlere verilecek, şartları nelerdir? - Merak Edilenler Haberleri

        İlk evim konut kredisi kampanyası başvurusu başladı mı? Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

        Düşük faizli konut kredisi kampanyası başvuru şartları ve tarihi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev almak isteyenlere 15 yıl vadeli, 1.20 faizli konut kredisi detayları belli oluyor. Konuyla ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdat Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. İşte, "Düşük faizli konut kredisi çıkacak mı, ne zaman verilecek?" sorularının yanıtına dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 00:07 Güncelleme: 31.12.2023 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Düşük 1.20 faizli konut kredisi ile ilgili son durum takip ediliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ikinci ve üçüncü ev alımında kredi kullanımı zorlaştırıldı. Program ile ilk kez konut alımına ise kredi kolaylığı sunuluyor. Peki, 1.20 düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman verilecek? İşte, ilk evim kredisi başvuru şartları hakkında güncel bilgiler...

        2

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

        "Ev konusu şöyle; ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

        Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

        3

        İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

        Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

        İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

        4

        ÇOK KONUT ALIMINA TEDBİR

        Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

        Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

        5

        1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

        6

        KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

        7

        VADE NE KADAR OLACAK?

        Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        2024'te ne kadar gelir vergisi ödenecek?
        2024'te ne kadar gelir vergisi ödenecek?
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        2023'te anne-baba olanlar
        2023'te anne-baba olanlar
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te sinemada neler oldu?
        2023'te sinemada neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu