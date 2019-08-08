İlk film yarışması başlıyor

DenizBank'ın, ülkemizin kültür ve sanat yaşamına yeni zenginlikler katma yönündeki misyonunun uzantısı olarak TÜRSAK Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği 'DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması' için başvurular başladı.

DenizBank, kültür ve sanatın her dalını toplum için erişilebilir kılma vizyonu kapsamında, yetenekli senaristlerin kendilerini ifade etmelerine katkı sunmak üzere TÜRSAK ile 'DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın dördüncüsüne imza atıyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için en öncelikli konulardan biri olarak gördüğü kültür - sanat alanındaki yatırımlarının önemli bir halkası olarak destek verdiği proje, Türkiye'de sinema ve senaryo konusunu gündeme taşımak ve uzun metraj film senaryosu yazma konusunda isteği olanlara nitelikli platform sunmak amacıyla bu yıl da başvuruları kabul ediyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ve ilk 3 yılında senaryolara verdiği destekle sektörde doğru bir yere konumlanan 'DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması', 4'üncü yılından itibaren önemli yenilikler sunuyor.

'DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'na başvuru yapacak senaryoların görünürlüğünü arttırmak için sektörde bu alanda söz sahibi profesyonellerden oluşturulacak ön jüri, finalist olarak belirlenecek 10 senaryoyu seçmenin yanı sıra, senaryo geliştirme ve projelendirme sunumu ve yapımcı buluşmaları için öne çıkan içerikleri de belirleyecek.

Belirlenecek 10 senaryo, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan ana jüri tarafından ikinci bir değerlendirmeye alınacak ve seçilecek ilk üç senaryo ödül töreni gecesinde açıklanacak.

Dereceye girecek eserlerden birincisi 25 bin ₺, ikincisi 15 bin ₺ ve üçüncüsü ise 10 bin ₺ ile ödüllendirilecek.

En iyi film kategorisinde ise, yarışmanın 'En İyi İlk Film' ayağını kazanacak eser, 25 bin ₺ tutarındaki DenizBank Özel Ödülü'ne hak kazanacak.