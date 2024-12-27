MasterChef'te ilk finalist belli oldu! 27 Aralık Cuma MasterChef'te kim kazandı?
MasterChef'te şef ceketleri sahibini buldu. Şef ceketini alarak ilk 5'e kalan Kerem, Onur, Eda, Beyza ve Semih büyük finale kalabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girdi. Yarışmacılar, her gün şeflerin verdiği 3 farklı yemek yaptı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, 'yeşil renkte başlangıç, kırmızı renkte ana yemek, beyaz renkte bir tatlı' yaptı. İki etabın sonunda en çok puanı alan yarışmacı ilk 4'e giren ilk yarışmacı oldu. Peki, "27 Aralık MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte 27 Aralık Cuma MasterChef Türkiye'de ilk finalist...
MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oldu. Yarışmada final için geri sayım sürerken, yarışmacılar finalist olabilmek adına tezgah başında bütün hünerlerini sergileyecek. MasterChef'te ilk finalist, şeflerin değerlendirmelerinin ardından iki etabın sonunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Aralık Cuma MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef'te ilk finalist iki etaplı oyunun sonunda en çok puanı alan Semih ilk 4'e kalan ilk yarışmacı oldu.
MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!
MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidilirken, finalistler belli oluyor. Yarışmacılar büyük finale adını yazdırabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine girecek.