İlk hafta derslere adaptasyon sorunu yaşanabilir

Uzun bir ara tatilin ardından ders başı yapan öğrencilere ve ailelerine tavsiyeler...

Adaptasyon güçlükleri yaşanabilir

Pandemi şartlarında ve evlerde daha fazla zaman geçirilen ilk uzun ara tatilin ardından yeni eğitim döneminin başladığını belirten Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Yıldırım, “Bu ara tatil boyunca evlerinde anne, baba ve kardeşleriyle yoğun zaman geçiren çocuklar tatilin bitmesiyle birlikte yeniden okullarına ve derslerine devam edecekler. Okul dönemine yeniden adaptasyon sağlama tatil döneminin rahatlığına alışmış öğrenciler için zor olabilir. Bu noktada unutulmaması gereken bunun doğal bir süreç olduğu ve aşama aşama eski düzenin yeniden sağlanacağıdır” diye konuştu.

Uyku düzeni yeniden düzenlenmeli

Ara tatilde bozulan uyku düzeninin yeniden düzeltilmesi gerektiğini belirten Aybeniz Yıldırım, “Tatil döneminde 10:00 gibi uyanan bir öğrenci akşam uyuma saatini daha erken olacak şekilde ayarlayarak uyanma saatini daha erken olarak düzenlemelidir” uyarısında bulundu.

Ergenlik döneminde özkontrol önemli

“Ergenlik döneminde olan öğrenciler yeniden adaptasyon sürecinin sağlanması noktasında aileleriyle çatışmalar yaşayabilir” diyen Aybeniz Yıldırım, “Bu çatışmaların en aza indirilmesi için konu hakkında çok fazla yorum yapılmamalı ve müdahaleci tutum sergilenmemelidir. Öz kontrolün oluşması için süreci ergenlikte olan bireyin ayarlaması önemlidir” diye konuştu.

Ders çalışırken planlama yapılmalı

Yeni dönemde öğrencilerin, eğitimin uzaktan eğitim olarak devam etmesinden dolayı dikkat ve konsantrasyon noktalarında zorluk yaşayabileceklerini belirten Aybeniz Yıldırım, “Yaş aralıklarına bağlı olarak dikkat süreleri göz önünde bulundurulmalıdır. Dikkat sürelerinde zorluk yaşanması durumunda kaynağının ne olabileceği hakkında detaylı araştırılma yapılmalıdır. Sürecin verimli olarak tamamlanması için derslerden sonra belirli aralıklarla konu tekrarları yapılarak, bilgilerin daha kalıcı olarak öğrenilmesi sağlanabilir. Ders çalışırken düzenli bir planın oluşturulması ve planlara uyarak çalışılması da oldukça önemlidir” diye konuştu.