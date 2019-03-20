Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),2019 yılı Ocak-Şubat dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 229 bin 327 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 151 bin 474 adet oldu.

Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında azalarak 40 bin 459 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 52 daraldı ve 30 bin 184 adet olarak gerçekleşti.

199 BİN ADET OTOMOTİV İHRACATI GERÇEKLEŞTİ

OSD raporuna göre, Ocak-Şubat döneminde ihracat, adet bazında yüzde 8 azalırken, otomobil ihracatında da yüzde 14 oranında düşüş yaşandı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 199 bin 497 adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 128 bin 147 adet düzeyinde kaldı.

Yılın iki ayında, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, euro bazında ise yüzde 3 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı da yüzde 13 azalarak 1.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ihracatı euro bazında da yüzde 6 azalarak 1.6 milyar euro seviyesine geriledi.

TİCARİ ARAÇ İHRACATTI YÜZE 7 ARTTI

OSD verilerine göre Ocak-Şubat döneminde ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk iki aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azaldı. Bu dönemde, hafif ticari araç üretiminde yüzde 8, ağır ticari araç grubu üretiminde ise yüzde 28 seviyesinde gerileme yaşandı.

Yılın iki ayında üretimdeki gerilemeye karşın, ticari araç ihracatında ise artış yaşandı. OSD verilerine göre, ticari araç ihracatı yüzde 7 oranında artarken, traktör ihracatı 2018 yılına göre yüzde 29 artış ile 2 bin 256 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç toplam ihracatı da 71 bin 350 adet seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde, toplam ticari araç pazarı yüzde 55, hafif ticari araç pazarı yüzde 54 oranında daraldı. Ağır ticari araç pazarı ise Ocak-Şubat döneminde yüzde 62 daralma yaşadı.