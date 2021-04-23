640 milyon dolarlık korku 0:00 / 0:00

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James Wan'ın yönettiği ilk iki filmiyle küresel çapta yaklaşık 640 milyon dolar hasılata ulaşan 'Korku Seansı' serisinin üçüncü filmi 'Korku Seansı 3: Katil Şeytan'dan ilk fragman yayınlandı.

'Patrick Wilson' ve 'Vera Farmiga'nın paranomal davaları çözüme kavuşturmaya çalışan 'Warren' çiftine yeniden hayat verdiği film, şeytanın musallat olduğunu düşündükleri bir gencin cinayet zanlısı olduğu davayı araştırmaya başlayan çiftin, geçmişten günümüze uzanan çok daha kanlı bir sırrı açığa çıkarmasını konu ediniyor. Yönetmen koltuğunda bu kez Michael Chaves'in oturduğu filmin gösterimi 28 Mayıs olarak belirlendi.