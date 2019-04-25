Türkiye Emlak Katılım Bankası unvanı ile yeniden kurulan EmlakBank, 1 aylık bankacılık faaliyetinin ardından ilk kar payını 22 Nisan tarihinde dağıttı.

Genel Müdürlüğü ve Merkez Şubesi İstanbul Ataşehir’de bulunan EmlakBank’ın, yıllık bazda brüt ilk kar payı oranı yüzde 18.02 olarak gerçekleşti.

ŞUBE SAYISINI 15'E ÇIKARACAK

Türkiye’nin 6'ıncı katılım bankası olma özelliği taşıyan kurumun, 2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde 15 şubeye ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

Bankanın, başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmayı hedeflediği kaydedildi.

Bununla birlikte, katılım bankacılığına yeni ürün ve hizmet modelleri geliştirerek katılım bankacılığının büyümesine, sektör payının artmasına katkılar sağlanmasının amaçlandığı belirtiliyor.