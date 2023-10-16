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        Haberler Gündem İlk kez ev alacaklar dikkat: Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihi ne? İlk evim konut kredisi ne zaman çıkacak?

        İlk kez ev alacaklara müjde: 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

        Düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı sunulacak. 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade ile ilk kez ev alacak vatandaşlara kredi imkanı verilecek. Bu kapsamda gözler "1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 ilk kez ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 19:27 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:27
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        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara ise düşük faiz oranı ve 15 yıl vade ile kredi imkanı müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." açıklamasında bulundu. Peki, 1.20 konut kredisi ne zaman çıkacak, ödeme planı nasıl? İşte, düşük faizli konut kredisi şartlarına ilişkin ayrıntılar...

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        1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

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        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

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        "İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"

        DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

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        VADE NE KADAR OLACAK?

        Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

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        İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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