İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?
İlk kez ev alacaklara verilmesi planlanan 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirdi. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk kez ev alacaklara yönelik güçlü bir teşvik yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Kredi vadesinin 15 yıl yani 180 aya kadar olması bekleniyor. Peki, "İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" İşte ilk evim düşük faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı...
Düşük faizli konut kredisine ilişkin yapılan son dakika açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade ederken, "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." açıklamasında bulunmuştu. Peki, "İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" İşte detaylar..
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.
"İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"
DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.
VADE NE KADAR OLACAK?
Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.
İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.