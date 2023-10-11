Düşük faizli konut kredisine ilişkin yapılan son dakika açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade ederken, "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." açıklamasında bulunmuştu. Peki, "İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" İşte detaylar..

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.