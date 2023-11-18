Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak ve başvuru şartları neler?

        İlk kez ev alacaklara dikkat! 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?

        Düşük faizli konut kredisi başvuru tarihi ve şartları, Merkez Bankası ile BDDK'nın çalışmasıyla gündeme geldi. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi verilecek. Daha önce evi olmayan vatandaşları kapsayan kampanyada 1.20 faizli krediye 15 yıl vade imkanı sağlanacak. İşte 2023 ilk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisinin başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacak vatandaşları destekleyeceklerini açıklamıştı. BDDK tarafından alınan karara göre ise ikinci konutunu alacak olan vatandaşlara ise kredi sınırlanması uygulanacak. İşte düşük faizli konut kredisi başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...

        2

        İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

        Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

        İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

        ÇOK KONUT ALIMINA TEDBİR

        Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

        Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

        3

        1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin ilerleyen aylarda Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

        4

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

        "İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"

        DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        5

        KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

        VADE NE KADAR OLACAK?

        Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

        6

        İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü önemli açıklamalar
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi