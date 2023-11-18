Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

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KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.