İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurmuştu!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacak olanlara kredileri sınırlandırmıştı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacakların konuta ulaşması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini ifade etti. Yılmaz "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin detaylar...
İlk kez ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisi gündemdeki yerini aldı. İkinci evini alacaklar için konut kredilerini kısıtlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralandı. İlk evini alacak olanların destekleneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." ifadelerini kullandı. İşte 1.20 düşük faizli konut kredisi hakkında merak edilenler...
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.
"İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"
DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.