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        Haberler Gündem İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası şartları neler? 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları nedir, başvuruları başladı mı ve ne zaman çıkacak?

        İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi kampanyası! 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri

        Düşük faizli konut kredisi kampanyası son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara 1.20 faizle düşük konut kredisi verilecek. Bu kapsamda gözler "1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman verilecek?" sorusuna çevrildi. İşte, ilk kez ev alacaklara özel 15 yıl vadeli ödeme planı ile düşük faizli konut kredisi şartları, başvuru tarihleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 19:36 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:36
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı verilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar geldi. Peki, 1.20 konut kredisi ne zaman çıkacak, ödeme planı nasıl? İşte, 2023 düşük faizli konut kredisi şartlarına ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

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        1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

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        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

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        "İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"

        DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

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        VADE NE KADAR OLACAK?

        Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

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        İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

        İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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