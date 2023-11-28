İlk kez ev alacakları ilgilendiriyor! 1.20 düşük faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları açıklandı mı?

İlk kez ev alacakları ilgilendiriyor! 1.20 düşük faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları açıklandı mı?

BDDK, ikinci ve üçüncü konutunu alacaklar için kredilere sınırlama getirirken Orta Vadeli Program kapsamında ise ilk evini alacaklara ise kolaylık sağlanacağı açıklanmıştı. İhtiyacı olanların konuta ulaşmasını hedefleyen 1.20 düşük faizli İlk Evim konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk." açıklamasında bulunmuştu. İşte 1.20 düşük faiz ve 15 yıl vade ile ilk evim konut kredisi başvuru tarihleri, şartları ve vade sayısına ilişkin merak edilenler...

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Ev konusu şöyle; ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."