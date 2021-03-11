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HaberlerDünyaİLK KEZ| Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı ile 18 Mart'ta görüşecek - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı ile 18 Mart'ta görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından Biden yönetimi ve Çin ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile 18 Mart'ta bir araya gelecek

İLK KEZ| Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı ile 18 Mart'ta görüşecek - Haberler
Biden yönetimi ilk kez Çin ile bir araya gelecek!
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AA

Çin'i "küresel rakip" olarak tanımlayan Joe Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile 18 Mart'ta Alaska'da bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 18 Mart'ta gerçekleşecek görüşme Alaska'nın Anchorage kentinde yapılacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Görüşmeye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi de katılacak.

Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk üst düzey temas olarak önem taşıyan görüşmenin, Blinken'ın Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinin hemen ardından gerçekleşecek olması dikkati çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi

Biden yönetiminin geçen hafta açıkladığı Ulusal Güvenlik Strateji Kılavuzunda Çin, "ABD'nin küresel ölçekteki rakibi" olarak tanımlanmış ve hem ekonomik hem de askeri alanda Pekin ile rekabetin koşullarına vurgu yapılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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