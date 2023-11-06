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        Haberler Gündem İlk kez Türkiye'de görüntülenen kırmızı Kuzey Işıkları nasıl oluştu? İşte Kutup Işıkları hakkında bilinmesi gerekenler

        İlk kez Türkiye'de görüntülenen kırmızı Kuzey Işıkları nasıl oluştu?

        Pazar gecesi Kuzey Işıkları Kuzey Yarım Küre'de yer alan birçok ülkede görüldü. "Aurora Borealis" adıyla da bilinen Kutup Işıkları, ABD, Kanada, İngiltere, Macaristan, Ukrayna gibi pek çok sayıda ülkede ortaya çıkarken ilk kez Türkiye'de de görüldü. Peki Kuzey Işıkları nasıl ilk defa Türkiye'de gözlemlenebildi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:21
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        İLK DEFA TÜRKİYE'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

        Kuzey Işıkları geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Yarım Küre'de ABD, Kanada, İngiltere, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye gibi birçok ülkede görüldü. İlk defa Türkiye'den görüntülenen Kuzey Işıkları sosyal medyada gündem oldu.

        Güneş uzmanları geçtiğimiz günlerde Dünya'yı etkileyecek bir jeomanyetik fırtına sayesinde hafta sonu çok sayıda Kuzey ışıkları ile karşılaşabileceğimizi söylemişti.

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        GÜNEŞ'TE MEYDANA GELEN PATLAMALAR DÜNYA'YA YANSIYOR

        Güneş'ten gelen bir jeomanyetik fırtına, Dünya'ya yüksek bir hızla çarparak çeşitli bölgelerde ilk defa Kuzey ışıklarının gözlemlenmesini sağladı. Kutup ışıkları, Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'nın üst atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkıyor.

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        AŞIRI GÜÇLÜ BİR JEOMANYETİK FIRTINA YAŞANDI

        Normalde bu atmosferik etkileşim gezegenimizim manyetik alanı sayesinde fırtına yoluyla kutuplara yönlendiriliyor ve genelde Norveç, İsveç, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde görülüyor. Ancak son yaşanan jeomanyetik fırtınanın aşırı güçlü olması Türkiye'de de görülmesini sağladı.

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        BİLİM İNSANLARINI ŞAŞKINA UĞRATTI

        Türkiye ile birlikte birçok Avrupa ülkesinde görülen Kuzey ışıkları bilim insanlarını da şaşkınlığa uğrattı. Genellikle yeşil görülen kutup ışıklarının kırmızı renk tonlarında görülmesinin nedeni ise havada nitrojen emisyonlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor.

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        KIRMIZI IŞIKLAR NİTROJEN SAYESİNDE AÇIĞA ÇIKAR

        Işıklar eğer nitrojen atomundan açığa çıkıyorsa kırmızı, oksijen atomundan çıkıyorsa yeşil renkte görülüyor.

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        SADECE KIŞIN DEĞİL YIL BOYU GERÇEKLEŞİR

        Ayrıca Kuzey Işıkları sadece kışın değil yıl boyunca gerçekleşebiliyor. Işıkları yakalamak için Kp endeksini takip etmek gerekiyor. 0 ile 9 arasında ölçeği bulunan Kp endeksinde 6 ile 9 arasındaki zamanlar Kuzey Işıkları'nın görülebileceği dönemler olabilir.

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        GÜNEY YARIM KÜREDE DE IŞIKLAR GÖRÜLÜR

        Kuzey Işıkları sadece Kuzey Yarım Kürede görülmez. Güney Yarım Kürede de görülebilmektedir. Hatta bu ışıklara Güney Işıkları denir.

        Kaynak: BBC

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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